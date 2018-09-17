Чому у Вінниці знову з’являються таргани



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У Вінниці знову пішла на зростання популяція тарганів-прусаків. Це помітили місцеві жителі

«Багато вінничан пам’ятають ті часи, коли від тих тарганів спасу не було. Ніяка отрута їх не брала. Прусаки були кругом. Там де чисто, і де антисанітарія. А от близько десяти років тому прусаки просто взяли та зникли. Сьогодні дома вже двох роздавив. Невже знову повертаються?», - розповів вінничанин Олексій.

Те, що прусаки знову з’являються у місті, помітила і колишній начальник управління Державного управління охорони навколишнього природного середовища Олена Яворська.

«Мені про це вже не один раз говорили. І що можу сказати стосовно цього питання. У всіх комах характерна циклічність у спалахах чисельності. То здається, вони зовсім пропали, то потім починаються їх масова поява. Приблизно 11-річний цикл. Так само, як сонячний. Але у різних комах, це все буває по-різному», - пояснила Яворська.

Раніше Яворська припускала, що причина зникнення тарганів була у тому, що у Вінниці з’явилися фараонські мурахи.

«Адже, де з’являлись ці мурахи, зникали прусаки. Для людей це зникнення було на радість. Стривожилися тоді лише алергологи, які з прусаків робили матеріали для виготовлення тестів. Чому прусаки знову з’явилися, це питання треба вивчити», - додала Яворська.

Джерело: vinnitsa.info