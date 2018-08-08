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    «Чорні археологи» продали знайдений на Вінниччині унікальний скіфський предмет

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    «Чорні археологи» продали знайдений на Вінниччині унікальний скіфський предмет

    Україна втратила безцінну знахідку

    «Чорні археологи» продали на аукціоні Violity знайдений на території Вінницької області унікальний предмет скіфської культури. Про це повідомив завідувач сектору охорони культурної спадщини Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації Михайло Потупчик.

    За його даними, мова йде про срібний ритон. Його було продано за 82 400 грн. приватній особі.

    «Народ України, культура і наука втратили ще один безцінний предмет української історії та культури», - пожалівся посадовець.

    Нагадаємо, у липні Гайсинська експедиція НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України завершила дослідження пам'ятки археології місцевого значення - кургану «Кладова могила», розташованого в Гайсині Вінницької області, котрий не раз розкопували та грабували «чорні археологи».

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