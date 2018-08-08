«Чорні археологи» продали знайдений на Вінниччині унікальний скіфський предмет



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Україна втратила безцінну знахідку

«Чорні археологи» продали на аукціоні Violity знайдений на території Вінницької області унікальний предмет скіфської культури. Про це повідомив завідувач сектору охорони культурної спадщини Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації Михайло Потупчик.

За його даними, мова йде про срібний ритон. Його було продано за 82 400 грн. приватній особі.

«Народ України, культура і наука втратили ще один безцінний предмет української історії та культури», - пожалівся посадовець.

Нагадаємо, у липні Гайсинська експедиція НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України завершила дослідження пам'ятки археології місцевого значення - кургану «Кладова могила», розташованого в Гайсині Вінницької області, котрий не раз розкопували та грабували «чорні археологи».