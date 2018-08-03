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    На Вінниччині археологи знайшли скіфські прикраси

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    Археологи завершили дослідження кургану на Вінниччині - На Вінниччині археологи знайшли скіфські прикраси
    Археологи завершили дослідження кургану на Вінниччині

    Археологи встановили, що спорудження кургану припадає на пізньоскіфський період, останню третину V - початок IV ст. до н. е

    У липні Гайсинська експедиція НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України завершила дослідження пам'ятки археології місцевого значення - кургану «Кладова могила», розташованого в Гайсині Вінницької області, котрий не раз розкопували та грабували «чорні археологи».

    Про це повідомляє сайт науково-дослідного центру.

    Під час робіт, які проводилися під керівництвом наукового співробітника Інституту археології НАН України Богдана Сала, були встановлені межі і розміри курганного насипу, а також проведена детальна аеро - і топографічна зйомка пам'ятки та її прилеглої території.

    «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, виявила невідомі до цього частини стародавнього могильника. А також були знайдені стародавні прикраси та елементи одягу - бронзова підвіска, ворворка і два фрагменти кам'яних свердленних сокир пізньбронзового часу.

    На основі виявлених знахідок та особливостей конструкції кургану археологи встановили, що спорудження кургану припадає на пізньоскіфський період, останню третину V - початок IV ст. до н. е .

    Раніше археологи знайшли в Україні стоянку, якій 15 тисяч років.

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