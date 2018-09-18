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    Декілька тисяч хасидів подорожували через Вінницю до Умані, щоб святкувати Новий рік

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    Декілька тисяч хасидів подорожували через Вінницю до Умані, щоб святкувати Новий рік

    34 міжнародних авіарейси здійснювали перевезення паломників

    Нещодавно в м.Умань Черкаської області іудеї з 22 країн світу зустріли 5779-й за власним літочисленням Новий рік. На святкування прибули майже 28 тисяч паломників-хасидів. Близько 1,7 тисячі з них скористалися послугами міжнародного пункту пропуску повітряного сполучення в аеропорту «Вінниця». Всього було передбачено 34 міжнародні авіарейси.

    Про це повідомляє Вінницька митниця ДФС.

    Готуючись до додаткової кількості авіапасажирів, Вінницькою митницею ДФС спільно із керівництвом аеропорту було вжито додаткові заходи для підвищення швидкості проходження митного контролю, зокрема, задіяні додаткові оперативні групи, до складу яких входили посадові особи митниці з різних підрозділів, в тому числі кінологічні команди.

    «Загалом завдяки чіткій координації дій та злагодженій співпраці органів місцевої влади, обласних правоохоронних органів, митниці ДФС, КП «Аеропорт Вінниця» та перевізників області обслуговування рейсів з прочанами-хасидами відбулося на достойному рівні», - зазначають в митниці. 

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