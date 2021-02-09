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    Дотації Кабміну: Вінницька область отримає 250 млн грн для закладів освіти та охорони здоров’я

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    24 грудня Вінницька обласна рада прийняла бюджет на 2021 рік - Дотації Кабміну: Вінницька область отримає 250 млн грн для закладів освіти та охорони здоров’я
    24 грудня Вінницька обласна рада прийняла бюджет на 2021 рік
    фото: з відкритих джерел

    Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2021 рік – 4, 487 млрд грн

    Вінницькій області виділили 250 млн грн дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

    8 лютого Кабмін схвалив розпорядження «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році».

    Документ опубліковано на сайті Урядового порталу.

    «Відповідно до частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України погодити обласним державним адміністраціям розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році…», – зазначено в документі.

    На обласний бюджет Вінницької області розподілили 250,077 млн гривень додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

    У 2021 субвенція для обласного бюджету Вінницької області складає 435 млн грн, що на 41,9% більше, ніж в 2020 році.

    24 грудня Вінницька обласна рада прийняла бюджет на 2021 рік. Загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2021 рік – 4,594 млрд грн, загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2021 рік – 4, 487 млрд грн.

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    Теги: бюджет Вінниця
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