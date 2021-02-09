Бюджет отримав понад 20 млн грн за першу ліцензію на онлайн-казино

Комісія з азартних ігор 2 лютого видала першу ліцензію на онлайн-казино

Комісія з азартних ігор 2 лютого видала першу ліцензію на онлайн-казино

У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн

На рахунки Держказначейства надійшли 23,4 млн грн за першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Про це повідомив голова Комісії з регулювання грального бізнесу та лотерей Іван Рудий.

«Дійсно історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн грн», - написав він.

Рудий відзначив, що «ринок запрацював, держава отримує кошти і це - тільки початок».

2 лютого Комісія з регулювання грального бізнесу видала першу ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино онлайн ТОВ «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Уряд створить спецфонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

Відповідно до закону України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» вартість ліцензії на діяльність онлайн-казино складає 6500 мінімальних зарплат (39 млн грн або $1,4 млн з урахуванням мінімальної зарплати в 6000 грн на перше січня 2021-го). Ця сума виплачується щорічно протягом п’яти років, по 7,8 млн грн в рік.

Але у цьому випадку оператор азартних ігор ТОВ «Спейсикс» заплатив трикратну щорічну суму, оскільки ліцензія видана до введення системи онлайн-моніторингу, що передбачено законом.

Крім «Спейсикс» на отримання ліцензії для онлайн-казино також подалися компанії «Геймдев», «Фан гейм» і «Паріматч».