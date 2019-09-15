Епіфаній приїхав до Вінниці на День міста



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Митрополит Епіфаній у Вінниці Фото: Твіттер митрополита Епіфанія

14 вересня Вінниця відзначала свій 656-й День народження

Митрополит Епіфаній відвідав Вінницю під час святкування Дня міста та провів там молебень.

Про це він повідомив у Твіттері.

«У день вшанування Собору Вінницьких святих завітав з архіпастирським візитом у місто Вінницю, де у співслужінні архієреїв та духовенства очолив Божественну літургію та молебень з нагоди Дня міста», - зазначив Епіфаній.

У день вшанування Собору Вінницьких святих завітав з архіпастирським візитом у місто Вінницю, де у співслужінні архієреїв та духовенства очолив Божественну літургію та молебень з нагоди Дня міста.

«Святкуючи певні урочисті події найперше треба дякувати Богові». pic.twitter.com/CzJEXr6btx — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 15 сентября 2019 г.

Нагадаємо, 14 вересня Вінниця відзначала свій 656-й День народження.

До слова, митрополит Епіфаній провів зустріч зі звільненими українськими моряками та політв’язнями.