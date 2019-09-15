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    Епіфаній приїхав до Вінниці на День міста

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    Митрополит Епіфаній у Вінниці - Епіфаній приїхав до Вінниці на День міста
    Митрополит Епіфаній у Вінниці
    Фото: Твіттер митрополита Епіфанія

    14 вересня Вінниця відзначала свій 656-й День народження

    Митрополит Епіфаній відвідав Вінницю під час святкування Дня міста та провів там молебень.

    Про це він повідомив у Твіттері.

    «У день вшанування Собору Вінницьких святих завітав з архіпастирським візитом у місто Вінницю, де у співслужінні архієреїв та духовенства очолив Божественну літургію та молебень з нагоди Дня міста», - зазначив Епіфаній.

    Нагадаємо, 14 вересня Вінниця відзначала свій 656-й День народження.

    До слова, митрополит Епіфаній провів зустріч зі звільненими українськими моряками та політв’язнями.

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