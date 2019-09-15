Епіфаній приїхав до Вінниці на День міста
14 вересня Вінниця відзначала свій 656-й День народження
Митрополит Епіфаній відвідав Вінницю під час святкування Дня міста та провів там молебень.
Про це він повідомив у Твіттері.
«У день вшанування Собору Вінницьких святих завітав з архіпастирським візитом у місто Вінницю, де у співслужінні архієреїв та духовенства очолив Божественну літургію та молебень з нагоди Дня міста», - зазначив Епіфаній.
У день вшанування Собору Вінницьких святих завітав з архіпастирським візитом у місто Вінницю, де у співслужінні архієреїв та духовенства очолив Божественну літургію та молебень з нагоди Дня міста.— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 15 сентября 2019 г.
«Святкуючи певні урочисті події найперше треба дякувати Богові». pic.twitter.com/CzJEXr6btx
Нагадаємо, 14 вересня Вінниця відзначала свій 656-й День народження.
До слова, митрополит Епіфаній провів зустріч зі звільненими українськими моряками та політв’язнями.