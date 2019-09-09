Епіфаній зустрівся з визволеними з полону моряками



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Предстоятель ПЦУ переконаний, що за час незаконного ув'язнення кожен із моряків по-новому відчув цінність життя та свободи

Українські моряки та політв’язні пройшли складні випробування у полоні із надзвичайною силою духу та міцністю у своїх переконаннях.

Про це написав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Facebook після зустрічі зі звільненими українськими моряками та політв’язнями.

«Із надзвичайною силою духу та міцністю у своїх переконаннях – саме так пройшли звільнені українські моряки та політв’язні складні випробування у ворожому полоні. Уся країна захоплюється їхнім подвигом та радіє поверненню Героїв додому. Для мене за честь було зустрітися із вірними синами українського народу, подякувати за хоробрість та незламність, яку вони виявили далеко від рідної землі та близьких людей», - написав він.

Предстоятель ПЦУ переконаний, що за час незаконного ув'язнення кожен із них по-новому відчув цінність життя та свободи.

«Своєю незламністю вони стали проповідниками головної заповіді Ісуса Христа – заповіді любові: до ближнього, до родини, до своєї Батьківщини… І навіть у російських тюрмах та колоніях незаконно ув'язнені залишалися людьми свободи, які не відмовились від своїх переконань та принципів. Обмеживши фізичну волю, ворог не зумів зламати велику силу духу, бо вона живилась із справжньої любові та зі згадок про рідний дім, лагідний погляд матері, посмішку сина або ж доньки, про український Крим та Донбас, що потерпають від неоголошеної війни», - наголосив він.

За його словами, ця сила духу справді надихає усіх українців, які спостерігали, як звільнені моряки та політв’язні із посмішкою сходили з літака у «Борисполі», хоча в їхніх очах і приховано багато пережитого болю.

«Попереду у нас ще чимало випробувань на шляху до справедливого миру, а в анексованому Криму, на окупованому Донбасі та у російських тюрмах продовжують перебувати у незаконному полоні ще багато громадян України, яких ми також маємо повернути додому якомога швидше. І у цій боротьбі нашими натхненниками є ті, хто вже пройшов цю нелегку дорогу додому», - зазначив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.