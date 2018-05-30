Гройсман їде на батьківщину інспектувати дороги

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фото: zik.ua Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман інспектує ремонт доріг

31 травня до Вінницької області із робочим візитом приїде Прем'єр-Міністр України Володимир Гройсман.

Очільник уряду ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах регіону. Інформацію підтвердили у Вінницькоїй ОДА.

Востаннє Прем'єр відвідував Вінницю під час свтякування Дня Європи 2018, який відзначали 19 травня.

Нагадаємо, сьогодні на Вінниччині тривають роботи із будівництва автомобільних доріг М-12 та М 21 у напрямку до кордону із Житомирською та Хмельницькою областями. Також на початку травня розпочали ремонт дороги від меж міста Вінниці до Вороновиці.

Варто зазначити, що 29 травня з робочою поїздкою на Вінниччину завітав в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак. Чиновник перевіряв хід робіт на ділянці біля Літина.

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Джерело: Vinbazar