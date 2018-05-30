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    Гройсман їде на батьківщину інспектувати дороги

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман інспектує ремонт доріг - Гройсман їде на батьківщину інспектувати дороги
    фото: zik.ua
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман інспектує ремонт доріг

    31 травня до Вінницької області із робочим візитом приїде Прем'єр-Міністр України Володимир Гройсман.

    Очільник уряду ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах регіону. Інформацію підтвердили у Вінницькоїй ОДА. 

    Востаннє Прем'єр відвідував Вінницю під час свтякування Дня Європи 2018, який відзначали 19 травня.

    Нагадаємо, сьогодні на Вінниччині тривають роботи із будівництва автомобільних доріг М-12 та М 21 у напрямку до кордону із Житомирською та Хмельницькою областями. Також на початку травня розпочали ремонт дороги від меж міста Вінниці до Вороновиці.

    Варто зазначити, що 29 травня з робочою поїздкою на Вінниччину завітав в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак. Чиновник перевіряв хід робіт на ділянці біля Літина.

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    Джерело: Vinbazar

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