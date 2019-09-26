Комунальники приготували вінничанам сюрприз: подорожчання тарифів на воду



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У Вінниці зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» повідомило, що з 1 жовтня 2019 року зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення.

«КП «Вінницяоблводоканал» інформує, що на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 17 вересня 2019 року прийнята постанова №1968 від 17.09.19 р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», - йдеться у повідомленні..

Відповідно до зазначених постанов тарифи на водопостачання та водовідведення складають:

централізоване водопостачання - 8,60 грн/м 3 без ПДВ; (10,32 грн/м 3 з ПДВ);

без ПДВ; централізоване водовідведення - 5,22 грн/м 3 без ПДВ; (6,264 грн/м 3 з ПДВ).

З постановами та структурами тарифів можна ознайомитись на офіційних сайтах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг https://www.nerc.gov.ua/ та КП "Вінницяоблводоканал" https://vinvk.com.ua/.

Постанови набирають чинності з 01.10.2019 р., але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні газеті «Урядовий кур єр». (опубліковано в № 181 від 21.09.2019 року).

Зростання тарифів зумовлено, зокрема, зростанням вартості електричної енергії, мінімальних гарантій в оплаті праці.