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    Комунальники приготували вінничанам сюрприз: подорожчання тарифів на воду

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    Комунальники приготували вінничанам сюрприз: подорожчання тарифів на воду

    У Вінниці зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення

    Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» повідомило, що з 1 жовтня 2019 року зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. 

    «КП «Вінницяоблводоканал» інформує, що на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 17 вересня 2019 року прийнята постанова №1968 від 17.09.19 р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», - йдеться у повідомленні..

    Відповідно до зазначених постанов тарифи на водопостачання та водовідведення складають:

    • централізоване водопостачання - 8,60 грн/м3 без ПДВ; (10,32 грн/м3 з ПДВ);
    • централізоване водовідведення - 5,22 грн/м3 без ПДВ; (6,264 грн/м3 з ПДВ).

    З постановами та структурами тарифів можна ознайомитись на офіційних сайтах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг https://www.nerc.gov.ua/ та КП "Вінницяоблводоканал" https://vinvk.com.ua/.

    Постанови набирають чинності з 01.10.2019 р., але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні газеті «Урядовий кур єр». (опубліковано в № 181 від 21.09.2019 року).

    Зростання тарифів зумовлено, зокрема, зростанням вартості електричної енергії, мінімальних гарантій в оплаті праці.

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