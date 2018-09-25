  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Куди звертатися за субсидією вінничанам, які отримують менше «мінімалки»

    • Розсилка
    Куди звертатися за субсидією вінничанам, які отримують менше «мінімалки»

    Корисна інфорація

    Відмова в субсидії громадянам з меншими доходами, ніж мінімальна заробітна плата, є неправомірною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики.

    Як зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева, у таких громадян є можливість звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій.

    Таким чином, інформують у відомстві, якщо Єдиний соціальний внесок сплачується в повному обсязі, Комісія в дохід вважатиме три або навіть один прожитковий мінімум, в залежності від соціального положення людини, і розрахує розмір субсидії.

    У разі, якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, громадяни мають можливість оформити субсидію на загальних умовах без розгляду справи Комісією.

    У таких випадках, відзначають в Мінсоцполітики, субсидію розраховують на основі реально отриманих доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

    Читайте також
    міністр мінімальна заробітна плата
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ