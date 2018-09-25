Куди звертатися за субсидією вінничанам, які отримують менше «мінімалки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корисна інфорація

Відмова в субсидії громадянам з меншими доходами, ніж мінімальна заробітна плата, є неправомірною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики.

Як зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева, у таких громадян є можливість звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій.

Таким чином, інформують у відомстві, якщо Єдиний соціальний внесок сплачується в повному обсязі, Комісія в дохід вважатиме три або навіть один прожитковий мінімум, в залежності від соціального положення людини, і розрахує розмір субсидії.

У разі, якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, громадяни мають можливість оформити субсидію на загальних умовах без розгляду справи Комісією.

У таких випадках, відзначають в Мінсоцполітики, субсидію розраховують на основі реально отриманих доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати.

Джерело: vinnitsaok.com.ua