Куди звертатися за субсидією вінничанам, які отримують менше «мінімалки»
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Корисна інфорація
Відмова в субсидії громадянам з меншими доходами, ніж мінімальна заробітна плата, є неправомірною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики.
Як зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева, у таких громадян є можливість звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій.
Таким чином, інформують у відомстві, якщо Єдиний соціальний внесок сплачується в повному обсязі, Комісія в дохід вважатиме три або навіть один прожитковий мінімум, в залежності від соціального положення людини, і розрахує розмір субсидії.
У разі, якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, громадяни мають можливість оформити субсидію на загальних умовах без розгляду справи Комісією.
У таких випадках, відзначають в Мінсоцполітики, субсидію розраховують на основі реально отриманих доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати.
Джерело: vinnitsaok.com.ua