Made in Ukraine: у Вінниці відбудеться триденний фестиваль українських виробників



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З 7 по 9 вересня у Центральному парку культури та відпочинку відбудуться ярмарки

Вінниця перетворюється у місто фестивалів. Адже фестів останнім часом, як то кажуть на будь-який вибір та смак. Так, вже на найближчі вихідні до обласного центру їде фестиваль «Made in Ukraine». Протягом трьох днів - з 7 по 9 вересня - Центральний парк культури та відпочинку перетвориться на ярмарок виробів та товарів українських виробників.

Свої товари та послуги вінничанам, які цими вихідними відзначатимуть іменини Вінниці, пропонуватимуть понад 80 брендів українського виробництва. Тут можна буде придбати посуд, одяг, прикраси і сувеніри. Крім того, під час фестивалю можна буде смачно поїсти смаколиків. Адже у парку облаштують спеціальний фуд-корт від партнерів Vinnytsia Food Fest. Для любителів селфі та гарних фото буде підготовлена фотозона. Подбали організатори і про розваги як для дорослих, так і для дітей. Для наймолодших гостей фесту діятиме дитяча зона з іграми та аніматорами.

Вхід на фестиваль вільний. Але гаманець із собою варто взяти.

Джерело: naparise.com