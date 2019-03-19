Місцева влада шукає підрядника для реконструкції зеленої зони навколо баптистського храму і озера Миру



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«Дім Євангелія» у Вінниці фото з відкритих джерел

Капремонт території розрахований на період з квітня 2019-го до листопаду 2020 року

До кінця листопада 2020 року у Вінниці мають відновити зелену зону біля церкви євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія», що на розі вулиці Максимовича та Хмельницького шосе. У Вінницькій міськраді оголосили тендер, а з квітня цього року має розпочатися капремонт.

За задумом департаменту комунального господарства та благоустрою, як ініціатора тендеру, сквер біля озера Миру, що поблизу храму, має бути осучасненим. Пригадаємо, що у 1990-ті на цьому місті побудували церкву, зробили озеро та прогулянкову зону. Але з того часу жодної реконструкції не проводилося. Мабуть, настала черга.

Як зазначається у тендерній документації, капремонт розрахований на період з квітня 2019-го до листопаду 2020 року. Кошторис робіт не має перевищувати 28,2 млн грн. Замовник зазначив, що підрядник має очистити озеро, відновити підпірні його стінки, а також пішохідні доріжки навколо водойми. Крім того, мають відремонтувати бетонні сходи, встановити з нержавіючої сталі огорожу і влаштувати пандуси.

Окрім відновлювальних робіт заплановано також облаштування дитячого майданчику з гойдалками для діток з обмеженими фізичними можливостями, оновлення вуличного освітлення, озеленення території з посівом, як зазначається, газонiв партерних, мавританських та звичайних, висадженням кущів і квітників. А ще з’являться лавки та урни.

Джерело: naparise.com