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    На трьох вінницьких вулицях вимкнули водопостачання

    Проводяться ремонтні роботи
    КП «Вінницяоблводоканал» повідомляє, що в зв'язку з ремонтно-профілактичними роботами на мережі водопроводу з 8:00 - по 20:00 год. 4 травня 2018 року передбачається відключння водопостачання в будинках за наступними адресами: вул. А.Первозванного, будинки 1А,1Б,6,8,16,18,20; пр. Космонавтів, будинки
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    Проводяться ремонтні роботи

    КП «Вінницяоблводоканал» повідомляє, що в зв'язку з ремонтно-профілактичними роботами на мережі водопроводу з 8:00 - по 20:00 год. 4 травня 2018 року передбачається відключння водопостачання в будинках за наступними адресами:

    • вул. А.Первозванного, будинки 1А,1Б,6,8,16,18,20;
    • пр. Космонавтів, будинки 52,58,62,71,72,73,74,75,76,67,78,77,79;
    • - пр. Юності, будинки 69,71.

    Просимо вибачення за тимчасові незручності та забезпечити мінімальний запас води.

    Вінниця водопостачання
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