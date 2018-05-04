На трьох вінницьких вулицях вимкнули водопостачання

Проводяться ремонтні роботи

КП «Вінницяоблводоканал» повідомляє, що в зв'язку з ремонтно-профілактичними роботами на мережі водопроводу з 8:00 - по 20:00 год. 4 травня 2018 року передбачається відключння водопостачання в будинках за наступними адресами: вул. А.Первозванного, будинки 1А,1Б,6,8,16,18,20; пр. Космонавтів, будинки