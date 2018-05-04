На трьох вінницьких вулицях вимкнули водопостачання
- Сьогодні, 10:42
-
Розсилка
Проводяться ремонтні роботи
КП «Вінницяоблводоканал» повідомляє, що в зв'язку з ремонтно-профілактичними роботами на мережі водопроводу з 8:00 - по 20:00 год. 4 травня 2018 року передбачається відключння водопостачання в будинках за наступними адресами:
- вул. А.Первозванного, будинки 1А,1Б,6,8,16,18,20;
- пр. Космонавтів, будинки 52,58,62,71,72,73,74,75,76,67,78,77,79;
- - пр. Юності, будинки 69,71.
Просимо вибачення за тимчасові незручності та забезпечити мінімальний запас води.