На Вінниччині біля сільського храму сталися сутички між вірянами. Поліція взяла церкву під охорону



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Поліцейські в цілодобовому режимі нестимуть службу біля храму у с. Лука-Мелешківська

16 березня біля церкви у селі Лука-Мелешківська Вінницького району виник конфлікт та штовханина між вірянами - частина з них не давала іншим зайти всередину храму для проведення богослужіння.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Для припинення конфлікту та попередження його подальшого силового розгортання у село прибув загін поліції особливого призначення, груп реагування патрульної поліції.

«До поліції надійшло ряд скарг та заяв від громадян про вчинення щодо них правопорушень. Усі заяви наразі зареєстровані, зазначеним фактам буде надана правова оцінка», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Для забезпечення правопорядку поліцейські нестимуть службу біля храму в цілодобовому режимі.

Також поліцейські звертаються до громадян з проханням дотримуватись чинного законодавства України, не порушувати права інших людей та громадський порядок, вирішувати усі спірні питання мирним шляхом у правовий спосіб.



