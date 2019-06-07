На Вінниччині озброєний депутат побив містянина: чому виник конфлікт?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутату загрожує до 7 років ув’язнення

6 червня, у Хмільнику на Вінниччині депутат тамтешньої міськради, погрожуючи зброєю, примусив місцевого мешканця серед вулиці лягти на землю та побив його ногами.

У відділі комунікації поліції Вінницької області повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганства із застосуванням зброї. Наразі депутат не співпрацює зі слідством та відмовляється добровільно видати зареєстровану мисливську зброю.

«Слідством вживаються усі процесуальні заходи для документування цього злочину та притягнення особи до відповідальності», - йдеться у повідомленні поліції.

Прізвища «обранця» правоохоронці не називають, але у Хмільнику говорять, що це – Руслан Терещук. Він – один з наймолодших депутатів – йому 31 рік, член постійної комісія міської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва. До міськради він балотувався від політичної партії «Нова політика». За словами місцевих мешканців, він – креатура народного депутата від 13-го виборчого округу Петра Юрчишина.

Що ж до самого конфлікту із потерпілим, то, за словами хмільничан, він – побутовий і, скоріш за все, не має політичних мотивів.

Якщо вину депутата доведуть, йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Джерело: naparise.com