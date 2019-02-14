На Вінниччині пенсіонер розмальовував стіни кафедрального собору



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62-річний чоловік озброївшись балончиком із червоною фарбою, пішов уночі розфарбовувати історичну пам’ятку

На Вінниччині, у Тульчині, впіймали хулігана, що під покровом ночі розмальовував стіни кафедрального собору Різдва Христового – повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Причому затримала пенсіонера не поліція, а упіймав його 31-річний місцевий житель, який саме проходив повз будівлю собору і побачив, що хтось розмальовує його стіни. Сталося це вчора майже опівночі. Чоловік затримав «майстра графіті» і передав його патрульним, що якраз були неподалік.

Пояснити свій вчинок тульчинський «рафаель» не зміг, лише намагався відхреститися від того, що це скоїв він. Але проти нього є беззаперечні докази.

За скоєне чоловікові може добряче дістатись «на горіхи»: від солідного штрафу до п’ятирічного обмеження волі. Адже розмальований ним храм, який, до речі, належить Московському патріархату, як на те, є ще й архітектурною пам’яткою.

Джерело: vn.oblast.online