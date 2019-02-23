На Вінниччині поліція затримала групу наркоторговців

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Під час проведення санкціонованих обшуків у правопорушників поліцейські вилучили наркотики на суму близько 40 тисяч гривень

В ніч на 23 лютого працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції Вінниччини спільно з колегами Ладижинського відділення поліції затримали злочинну групу з двох осіб, які у Ладижині розповсюджували наркотичні речовини. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Як розповів начальник Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Вінницькій області Віталій Стахов, отримавши інформацію про збут наркотичних засобів на території міста Ладижин, правоохоронці розгорнули комплекс слідчо-оперативних заходів. Протиправну діяльність зловмисників працівники поліції документували упродовж декількох місяців та провели кілька оперативних закупівель.

Під час проведення санкціонованих обшуків, поліцейські затримали двох 30-річних місцевих жителів, у яких вилучили 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з маріхуаною. Вартість вилучених у правопорушників наркотичних речовин становить близько 40 тисяч гривень.

Вилучені речовини направлені на експертизу.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцією розпочато слідство.