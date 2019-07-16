На Вінниччині правоохоронці вилучили у місцевих жителів крупну партію наркотичних рослин



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Поліцейські вилучили понад 2500 рослин маку та конопель у жителів області

З 20 травня на території області проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак».

З початку операції працівники поліції вилучили понад 2500 незаконних посівів рослин маку та конопель, зареєстрували 37 кримінальних проваджень, 7 особам оголосили про підозру.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

З початку відпрацювання працівники поліції вилучили понад 2500 нарковмісних рослин, з них - 1 145 рослин маку і близько 1400 рослин конопель. За незаконне вирощування заборонених рослин, відповідно до ст. 310 ККУ, розпочато 37 кримінальних проваджень, 7 правопорушникам оголошено про підозру.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин законодавством передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.