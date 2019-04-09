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    Новини

    На Вінниччині штрафують рибалок-браконьєрів

    • Розсилка

    З 1 квітня на території області розпочала діяти нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

    В період заборони на вилов водних біоресурсів працівники поліції спільно з іншими контролюючими органами викриватимуть та припинятимуть факти браконьєрського вилову риби.

    За перший тиждень профілактичних заходів, які триватимуть до 10 червня, на порушників складено 15 адміністративних протоколів. Вилучено - 30 кілограмів незаконно виловленої риби та 15 знарядь для її ловлі, серед яких - 5 рибальських сіток та один човен.

    За порушення правил рибальства частиною 4 ст. 85 КУпАП передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від 340 грн до 680 грн. Порушення порядку придбання чи збуту риби відповідно до ч. 1 ст. 88-1 КУпАП тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного світу чи без такої.

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