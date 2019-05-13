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    На Вінниччині викрито покерний клуб

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    На Вінниччині викрито покерний клуб

    В закладі можна було придбати не лише їжу та алкогольні напої, а й наркотичні засоби

    За процесуального керівництва Вінницької місцевої прокуратури працівниками поліції виявлено та припинено діяльність закладу, що надавав послуги в сфері незаконного грального бізнесу на території м. Вінниці.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

    Так, в межах відкритого кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом) правоохоронними органами встановлено групу осіб, що організували діяльність незаконного закладу на території м. Вінниця, в якому здійснювали гру в картковий покер на гроші.

    За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, зловмисники  спеціально обладнали  приміщення, куди приходили бажаючі зіграти  в покер за відповідні ставки.

    За попередньою інформацією, в закладі можна було придбати не лише їжу та алкогольні напої, а й наркотичні засоби.  

    Під час проведення санкціонованого обшуку  в приміщенні правоохоронці  вилучили речові докази – колоди карт, набори з фішками, грошові кошти в гривнях та доларах США,  столи, обладнані для гри в покер, записники з нотатками про борги осіб. На момент обшуку там знаходилися організатори  незаконного бізнесу, обслуговуючий персонал та відвідувачі. 

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    США Вінниця послуги
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