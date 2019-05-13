На Вінниччині викрито покерний клуб



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В закладі можна було придбати не лише їжу та алкогольні напої, а й наркотичні засоби

За процесуального керівництва Вінницької місцевої прокуратури працівниками поліції виявлено та припинено діяльність закладу, що надавав послуги в сфері незаконного грального бізнесу на території м. Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Так, в межах відкритого кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом) правоохоронними органами встановлено групу осіб, що організували діяльність незаконного закладу на території м. Вінниця, в якому здійснювали гру в картковий покер на гроші.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, зловмисники спеціально обладнали приміщення, куди приходили бажаючі зіграти в покер за відповідні ставки.

За попередньою інформацією, в закладі можна було придбати не лише їжу та алкогольні напої, а й наркотичні засоби.

Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили речові докази – колоди карт, набори з фішками, грошові кошти в гривнях та доларах США, столи, обладнані для гри в покер, записники з нотатками про борги осіб. На момент обшуку там знаходилися організатори незаконного бізнесу, обслуговуючий персонал та відвідувачі.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.