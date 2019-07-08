На Вінниччині через ДТП автомобіль потрапив у ставок



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У Вінницькій області під час ДТП загинули двоє людей

6 чевня у Барському районі загинули двоє пасажирів Opel Omega. Водій іномарки на заокругленій ділянці дороги не впорався керуванням та з’хав у річку. За вчиненя такого правопорушення йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Близько 21.00 у селі Ходаки 28-річний водій автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням транспортного засобу та з’їхав з дороги у річку. У салоні автомобіля, крім водія, знаходились троє пасажирів, двоє з них загинули на місці події.

Загиблими виявились місцеві жителі - 17-річна дівчина та 22-річний молодий чоловік.

За попереньою інформацією слідства, нетверезий водій перевищив швидкість, у результаті чого на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням машини та з’їхав в річку.

Водій автомобіля затриманий у процесуальному порядку.

7 липня рятувальники із залученням допоміжної техніки місцевого підприємства, провели аварійно-рятувальні роботи по витягуванню автомобіля із водойми.

Слідчим управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років ув'язнення.

Джерело: Vinbazar