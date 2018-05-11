На Вінниччині зареєстровано випадок африканської чуми свиней

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Іживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, 07.05.2018 в СФГ «Белінського» (с. Юрівка, Козятинський район, Вінницька область) було зареєстровано захворювання та загибель свиней.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) (м. Київ) 08.05.2018 встановлено діагноз - африканська чума свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 004523 п.м./18 від 08.05.2018).

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС 08.05.2018 проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Козятинській районній державній адміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.