На Вінничині скажена лисиця забігла у відділення поліції



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До відділення поліції прибули мисливці, які застрелили тварину

У Тиврівському районі Вінницької області скажена лисиця заскочила в спортивний зал однієї з ділянок поліції. Поліцейські викликали підмогу.

Про це пише місцеве видання Vinbazar.

Зазначається, що до відділення поліції прибули мисливці, які застрелили тварину. Через деякий час ветеринари повідомили, що лисиця була хвора на сказ.

Спортивний зал дезінфікували, а в десятикілометровій зоні оголосили карантин. Домашніх тварин прищеплюють проти сказу.

За останні кілька років популяція лисиць у Вінницькій області значно збільшилася. Зросла і кількість хворих на сказ. У Тиврівському районі за останній рік це вже восьмий випадок сказу.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі посеред міста розгулював скажений лис.