На водоймах Вінниччині за вихідні загинуло чотири людини



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Впродовж 22-23 червня до Служби порятунку неодноразово надходили повідомлення про зникнення місцевих жителів біля водойм. За вихідні дні у Вінницькій області дістали тіла чотирьох потопельників

22 червня у с.Лозувата Липовецького у місцевому ставку під час купання загинув чоловік. За попередньою інформацією, він пішов купатися напередодні пізно ввечері 21 червня.

Прибувши до місця виклику, бійці Служби порятунку за допомогою надувного човна та аварійного-рятувального інструменту дістали загиблого. Потерпілим виявився 37-річний місцевий житель.

Цього ж дня о 20:15 рятувальникам надійшло повідомлення від чергового Шаргородського відділення поліції про те, що близько 18:10 у с. Семенівка в місцевому ставку втопився чоловік 1980 року народження. Тіло потопельника було вилучено з водойми місцевими жителями.

22 червня о 18:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у с.Мізяківські Хутори Вінницького району в місцевій водоймі зник чоловік.

На пошуки людини одразу було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №1 м.Вінниці, проте чоловіка знайдено не було.

23 червня о 14:35 групою водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП тіло чоловіка було піднято та передано працівникам Нацполіції.

Аналогічний випадок стався також 22 червня ввечері у Немирівському районі в с. Рубань. Під час плавання у місцевому ставку зник чоловік 1972 року народження. Знайти та підняти на поверхню тіло потопельника водолазам вдалося 23 червня о 18:20.

Джерело: Vinbazar