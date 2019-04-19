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    Новини

    На вулиці Замостянській буде обмежено рух транспорту

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    На вулиці Замостянській буде обмежено рух транспорту

    Обмеження будут діяти 19 та 20 квітня

    На першій черзі вулиці Замостянської наприкінці цього тижня планують постелити верхній шар асфальтового покриття проїжджої частини. Роботи проводитимуться на смузі, де рух транспорту відбувається в напрямку від просп. Коцюбинського до вул. Стеценка.

    У зв’язку з цим, під час виконання робіт з 8:00 19 квітня по 22:00 20 квітня, буде тимчасово перекрито рух автомобільного транспорту на ділянці від просп. Коцюбинського до вул. Стеценка.

    Рух приватного автотранспорту від просп. Коцюбинського в напрямку вул. Академіка Янгеля буде організовано в об’їзд по вулиці Винниченка.

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    Маршрутні таксі №3А, 8А, 8Б, 23А будуть курсувати в напрямку від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля по вул. Винниченка. Трамваї будуть працювати без змін.

    На час проведення робіт трамвайна зупинка «Педагогічний університет» буде відмінена.

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