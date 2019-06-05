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    Новини

    Новий дитячий майданчик будують на вулиці Брацлавській

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    Новий дитячий майданчик будують на вулиці Брацлавській

    Благоустрій територій вінницьких шкіл триває

    На території школи №9 (Брацлавська, 98) завершується створення нового дитячого майданчика. Тут вже поклали гумову та тротуарну плитку, встановили ігрове обладнання: комплекс «Башта», карусель, балансир, гойдалку на пружині «Поні», стійку для гри в стрітбол, інформаційний стенд з азбукою жестів, урни та лави. Потім буде зроблено зовнішнє освітлення та система відеонагляду.

    Нагадаємо, що це другий етап оновлення території школи №9. Минулого року тут був збудований багатофункціональний спортивний майданчик.

    Наразі у місті завершується будівництво дитячого майданчика по вулиці Винниченка,36 на території школи №8.

    Раніше по вулиці Волошковій проходили роботи у рамках Бюджету громадських ініціатив по облаштуванню майданчика для пляжного волейболу та футболу

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