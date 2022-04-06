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    Окупанти обстріляли Вінниччину ракетами

    Окупанти обстріляли Вінниччину ракетами
    фото з відкритих джерел

    Рятувальні служби працюють на місці

    Російські загарбники ракетами обстріляли Вінниччину. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці. Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

    «Звертаюсь до усіх усіх: не допомагайте ворогу! Не публікуйте у соцмережах - де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео.Кожна повітряна тривога – це попередження спускати в укриття. Тому ховайтесь у безпечне місце», – наголосив Борзов.

    Борзов нагадав, що не можна брати додому чи взагалі торкатися підозрілих предметів, уламків. Це може призвести до поранення і навіть загибелі.

    «Якщо ви знайшли підозрілій предмет – не підходьте та не чіпайте! Телефонуйте на 101 або 102. Випадки таких знахідок почастішали», – підкреслив він.

    Триває 42-й день повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну. Основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Вінниччину ракетами