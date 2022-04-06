Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 6 квітня

Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

На Вінниччині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.

Дніпропетровщина: два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. На заводі рятувальники й досі борються з вогнем. Попередньо — без жертв.

Львівщина: цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає.

На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщині та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води.

Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області продовжуються бойові дії.

Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються. Тривають бої по Ізюмському напрямку, наші ЗСУ вчора ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.

Луганщина: обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.

Донеччина: обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів – руйнування житла, одна жінка загибла. Ввечорі – обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла. Селища Нью-Йорк і Південне – без газу. Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.

На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були під росіянами.

Триває 42-й день повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну. Основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

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