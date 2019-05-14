По вулиці Волошковій облаштовують майданчик для пляжного волейболу та футболу



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Благоустрій міста триває

У мікрорайоні олійножирового комбінату продовжується розвиток території, де люди можуть проводити своє дозвілля, гуляти з дітьми та займатись спортом. В попередні роки тут вже зробили футбольне поле зі штучним покриттям та дитячий майданчик.

Тепер розпочались роботи по будівництву огородження спортивного майданчика для гри у пляжний волейбол та футбол на вул. Волошковій.

Реалізація цього проекту дозволить урізноманітнити активне дозвілля та відпочинок дорослих та дітей. Це ще одна локація, де вінничани зможуть у якісних умовах покращувати свій фізичний стан та займатися ігровими видами спорту.

Ці роботи проводяться у рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив», адже одним з його переможців став малий проект «Улаштування на стадіоні огородження спортивного майданчика для пляжного волейболу та футболу на вулиці Волошковій».