  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    По вулиці Волошковій облаштовують майданчик для пляжного волейболу та футболу

    • Розсилка
    По вулиці Волошковій облаштовують майданчик для пляжного волейболу та футболу

    Благоустрій міста триває

    У мікрорайоні олійножирового комбінату продовжується розвиток території, де люди можуть проводити своє дозвілля, гуляти з дітьми та займатись спортом. В попередні роки тут вже зробили футбольне поле зі штучним покриттям та дитячий майданчик.

    Тепер розпочались роботи по будівництву огородження спортивного майданчика для гри у пляжний волейбол та футбол на вул. Волошковій.

    Реалізація цього проекту дозволить урізноманітнити активне дозвілля та відпочинок дорослих та дітей. Це ще одна локація, де вінничани зможуть у якісних умовах покращувати свій фізичний стан та займатися ігровими видами спорту.

    Ці роботи проводяться у рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив», адже одним з його переможців став малий проект «Улаштування на стадіоні огородження спортивного майданчика для пляжного волейболу та футболу на вулиці Волошковій».

    Читайте також
    бюджет відпочинок Вінниця благоустрій вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ