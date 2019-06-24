Помер вінничанин, якого травмував поліцейський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анонсують звільнення заступника начальника поліції області

Суд обрав запобіжний захід вінницькому поліцейському за перевищення службових повноважень. Правоохоронець перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Разом з тим, стало відомо, що Олександр Комарніцький, який постраждав під час конфлікту, помер.

«Помер вінничанин Олександр Комарніцький. Чоловік отримав удар в голову під час конфлікту з поліцейським, бо відмовився бути понятим у справі, взагалі до якої не мав відношення.. Правоохоронця Сергія Пивовара відсторонили і оголосили про підозру щодо перевищення службових обов'язків. Обрали цілодобовий домашній арешт. Він - чемпіон області із самбо.

Потерпілий провів у реанімації більше тижня. Проламаний череп, черепно-мозкова травма .Дива не сталось», - написала у «Фейсбук» журналістка «Вікторія Микитюк.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.

Прес-служба Національної поліції інформує, що Сергій Князєв відсторонив від службових обов’язків чотирьох керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області.

За версією правоохоронців, 11 червня близько 23 години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути присутнім в якості понятого. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, в ході якого він отримав тілесні ушкодження.

Згодом лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що у Вінниці поліцейські побили його однопартійця.

Джерело: vinnitsa.info