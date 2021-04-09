  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Посівна на Вінниччині: уже засіяли 50% ранніх зернових

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посівна на Вінниччині: уже засіяли 50% ранніх зернових
    фото: Суспільне

    За інформацією Вінницької ОДА вівса посіяли на 0,84 тис. га , що становить 84,0% до прогнозу

    На Вінниччині триває посів ярих культур. Ранні ярі зернові культури посіяні на 50% прогнозованих площ. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

    Уже в області посіяно:

    • ярої пшениці на площі 4,6 тис. га., що становить 42,2% до прогнозу;
    • ярого ячменю — на 35,4 тис. га, що становить 49,6% до прогнозу;
    • вівса — на 0,84 тис. га , що становить 84,0% до прогнозу;
    • гороху — на 3,2 тис. га , що становить 64,0% до прогнозу.

    Тим часом, в анексованому Криму практично припинилося вирощування винограду та рису, але це не єдині галузі, яким загрожує зникнення в регіоні. Надалі проблеми чекають і інші напрямки сільськогосподарського виробництва на півострові, розповів журналіст і публіцист Павло Казарін.

    «Сільське господарство в степовому Криму – в тому регіоні, який знаходиться на північ від Севастополя і тягнеться аж до Красноперекопська, – зійшло нанівець ще десь в 2016-2017 роках, коли дефіцит прісної води давав про себе знати. Тому виробництво рису, яке особливо водомістке, давно зійшло нанівець. Разом із ним і виробництво тих сільськогосподарських культур, які вимагають куди меншої кількості прісної води», – зауважив Казарін.

    Теги: пшениця Вінниччина фермерське господарство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies