За інформацією Вінницької ОДА вівса посіяли на 0,84 тис. га , що становить 84,0% до прогнозу

На Вінниччині триває посів ярих культур. Ранні ярі зернові культури посіяні на 50% прогнозованих площ. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Уже в області посіяно:

ярої пшениці на площі 4,6 тис. га., що становить 42,2% до прогнозу;

ярого ячменю — на 35,4 тис. га, що становить 49,6% до прогнозу;

вівса — на 0,84 тис. га , що становить 84,0% до прогнозу;

гороху — на 3,2 тис. га , що становить 64,0% до прогнозу.

Тим часом, в анексованому Криму практично припинилося вирощування винограду та рису, але це не єдині галузі, яким загрожує зникнення в регіоні. Надалі проблеми чекають і інші напрямки сільськогосподарського виробництва на півострові, розповів журналіст і публіцист Павло Казарін.

«Сільське господарство в степовому Криму – в тому регіоні, який знаходиться на північ від Севастополя і тягнеться аж до Красноперекопська, – зійшло нанівець ще десь в 2016-2017 роках, коли дефіцит прісної води давав про себе знати. Тому виробництво рису, яке особливо водомістке, давно зійшло нанівець. Разом із ним і виробництво тих сільськогосподарських культур, які вимагають куди меншої кількості прісної води», – зауважив Казарін.