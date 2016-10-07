Щеплення від грипу зробили вже понад п’ять тисяч вінничан

Медичні експерти відзначають, що вакцинація – єдиний спосіб профілактики грипу

5300 мешканців Вінниці вже зробили щеплення від грипу напередодні епідемії хвороби. Минулого року за аналогічний період часу щеплення зробили вдвічі менша кількість мешканців міста. Про це вчора, 30 листопада, сказав очільник Депертаменту охорони здоров'я ВМР Олександр Шиш, пише видання «Вежа». Для того, щоб отримати щеплення,



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Медичні експерти відзначають, що вакцинація – єдиний спосіб профілактики грипу

5300 мешканців Вінниці вже зробили щеплення від грипу напередодні епідемії хвороби. Минулого року за аналогічний період часу щеплення зробили вдвічі менша кількість мешканців міста. Про це вчора, 30 листопада, сказав очільник Депертаменту охорони здоров'я ВМР Олександр Шиш, пише видання «Вежа».

Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до ЦПМСД, де за оглядом лікар визначить чи немає протипоказань до вакцинації і лише після цього випише рецепт з правом на 50% відшкодування вартості вакцин. Наприклад, на 100% відшкодування мають право діти з інвалідністю та діти позбавлені батьківського піклування.

«Найчастіше епідемії викликає вірус грипу А», – каже завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету, докториня медичних наук, професорка Ірина Незгода. – «Останні два роки в нас, окрім грипу А є також грип В. Цьогоріч планується «Мічиган», «Гонконг» і різновид вірусу грипу В «Брісбен». В основному вірус грипу А вражає доросле населення, а вірус грипу В – дітей».

У той же час медичні експерти відзначають, що вакцинація – єдиний спосіб профілактики грипу. Адже грип як захворювання може давати ускладнення на нервову, дихальну і серцево-судинну системи, що особливо небезпечно для дітей та людей поважного віку.

Перший спалах грипозної інфекції ми чекаємо, як завжди в перших числах грудня. Друга хвиля – в лютому. Тому постає питання вчасного щеплення, адже це єдиний метод на сьогодні, що дозволяє запобігти цьому захворюванню.

«Вакцинацію потрібно робити в жовтні і протягом перших двох тижнів листопада – це найефективніше», – каже пані Незгода.

До речі, програмою «Стоп грип» передбачено не лише придбання вакцини, але й швидких тестів на визначення вірусу грипу, а також противірусних препаратів на що з міського бюджету виділено 2,3 мільйони гривень. Зокрема, на проведення вакцинації проти грипу – 1,3 млн грн, на закупівлю противірусних ліків – 730 тис. грн, а на закупівлю тест-систем для діагностики грипу – 270 тисяч.

Минулого року щеплення пройшло лише 3 тисячі вінничан. Позаминулого року пройшли 432 вінничанина. Цього року ми сподіваємося, що динаміка буде 5-7 тисяч, хоча в програмі закладено ресурс на 10 тисяч щеплень, – каже Шиш.

Загалом лікарі наголошують, що самолікування може бути небезпечним для здоров’я, як і перенесення грипу «на ногах». Тому програма «Стоп грип» дозволяє не лише пройти вакцинацію дешевше на 50%, тобто за 90 гривень, а й безкоштовно діагностувати експрес-тестом вірус грипу, а також за наявності отримати відповідні ліки.