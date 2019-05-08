Синоптики обіцяють, що дощі на Вінниччині припиняться 9 травня



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Прогноз погоди на завтра

«9-го травня у західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях дощі припиняться, нарешті можна буде пересвідчитися, що сонце про нас не забуло», – зазначила в соцмережі синоптик Наталія Діденко. – На решті території України – Схід, більша частина центральних областей та Півдня – пройдуть дощі, місцями з грозами».

Вітер буде з північного заходу, поривчастий. Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме відносно комфортні +14+18 градусів, а на Сході та Півночі (так, на Півночі) навіть до +20 градусів.

Ніч, звичайно, буде холодніша, +5+9 градусів, на Сході +7+13 градусів. У західних областях вночі найхолодніше, +1+5 градусів, подекуди – увага! – заморозки 0-3 градуси.

У Києві 9-го травня прояснить, з`явиться сонце, потепліє. Хіба аж надвечір збільшиться хмарність, підійде дощ. Вдень у четвер температура повітря досягне +15+18 градусів. До кінця тижня у столиці вже так і буде, тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня – переважно вологі, з періодичними дощами.

Це якось так символічно, що у найпрекраснішу пору року ми згадуємо про найстрашніші та найболючіші дні. Щоб ми, перебуваючи у цьому земному раю, цінували його і разом робили все для того, щоб не допустити подібного пекла, про яке сьогодні згадуємо. І ніколи не забувати і не обезцінити вічне життя наших полеглих героїв вже у цій сучасній війні…

Джерело: 33kanal.com