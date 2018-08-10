Спартакіада Вінницького гарнізону: військовики змагались у стрільбі (фоторепортаж)



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Спартакіада Вінницького гарнізону проходить протягом 2018 року

Сьогодні, 10 серпня, у тирі командування Повітряних сил Збройних сил України відбулися змагання зі стрільби із табельної зброї між структурними підрозділами командування та представників військових частин Вінницького гарнізону. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Участь у заходах приймали вісім команд.

На початку змагань провели інструктаж особового складу по правилах поводження зі зброєю та правил виконання стрільб, а також жеребкування, чим визначили порядок участі та номери мішені. Змагання включали в себе стрільбу по мішеням з пістолета Макарова у кількості десяти набоїв.

Слід нагадати, що Спартакіада Вінницького гарнізону проходить протягом 2018 року. Вже відбулись змагання з настільного тенісу та шахів, армспорту, багатоборства ВСК та волейболу.