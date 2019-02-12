Торгівля без документів та ловля сіткою: на Вінниччині затримали рибалок-браконьєрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На правопорушників складено протоколи, а матеріали направлено до суду

Під час проведення чергової рейдової перевірки спеціалістами відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявлено трьох порушників.

На ринку у м. Ладижин було затримано громадянина, який здійснював збут водних живих ресурсів, а саме карася вагою 59,5 кг, плітки – 13,3 кг, окуня – 12,3 кг., ляща – 700 гр. та верховодки – 1,1 кг., без будь-яких документів, які б посвідчували законність їх набуття. На порушника було складено протокол за ч.1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направлено на розгляд до Ладижинського міського суду.

На ставку в с. Тростянчик Тростянецького району було затримано двох осіб, які здійснювали незаконний вилов водних живих ресурсів забороненим знаряддям лову, а саме 2 сітками довжиною 70 та 60 метрів. На порушників було складено протоколи за ч.4 ст. 85 КУпАП.

Матеріали справ направлено на розгляд до Тростянецького районного суду.

Джерело: Vinbazar