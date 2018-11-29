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    У Літині затримали грабіжника

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    У Літині затримали грабіжника

    Працівники поліції затримали підозрюваного у пограбуванні жінки. У потерпілої зловмисник забрав сумку

    До Літинського відділення поліції звернулась 55-річна місцева жителька та повідомила, що близько восьмої вечора її пограбував невідомий чоловік. За словами потерпілої, зловмисник відібрав у неї сумку, в якій знаходились грошові кошти, документи та мобільний телефон.

    Як повідомив заступник начальника Літинського відділення поліції Ігор Самолюк, проведеними розшуковими заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий житель с. Селище.

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено до 6 років позбавлення волі.

    Триває досудове розслідування.

    Джерело: Vinbazar

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