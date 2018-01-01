У вінничанина за кермом зупинилося серце. Некероване авто в’їхало в дерево
- Вчора, 22:18
-
Розсилка
Цю версію смерті має довести судово-медична експертиза
Близько 5-ї вечора 23 лютого на вулиці Пирогова у Вінниці автомобіль «Ford Mondeo» з’їхав з дороги та врізався об дерево. Водій помер, повідомляє поліція.
Разом із тим слідчі попередньо припускають, що 54-річний водій загинув не від удару, а від серцевого нападу. Нібито у чоловіка, який у машині їхав сам, зупинилося серце. Після цього некерована автівка виїхала за межі проїжджої частини та зіткнулася з деревом.
За фактом відкрито кримінальне провадження, остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Джерело: i-vin.info