У вінничанина за кермом зупинилося серце. Некероване авто в’їхало в дерево

Цю версію смерті має довести судово-медична експертиза

Близько 5-ї вечора 23 лютого на вулиці Пирогова у Вінниці автомобіль «Ford Mondeo» з’їхав з дороги та врізався об дерево. Водій помер, повідомляє поліція. Разом із тим слідчі попередньо припускають, що 54-річний водій загинув не від удару, а від серцевого нападу. Нібито у чоловіка, який у машині їхав сам, зупинилося серце. Після