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    У вінничанина за кермом зупинилося серце. Некероване авто в’їхало в дерево

    Цю версію смерті має довести судово-медична експертиза
    Близько 5-ї вечора 23 лютого на вулиці Пирогова у Вінниці автомобіль «Ford Mondeo» з’їхав з дороги та врізався об дерево. Водій помер, повідомляє поліція. Разом із тим слідчі попередньо припускають, що 54-річний водій загинув не від удару, а від серцевого нападу. Нібито у чоловіка, який у машині їхав сам, зупинилося серце. Після
    • Вчора, 22:18
    • Розсилка

    Цю версію смерті має довести судово-медична експертиза

    Близько 5-ї вечора 23 лютого на вулиці Пирогова у Вінниці автомобіль «Ford Mondeo» з’їхав з дороги та врізався об дерево. Водій помер, повідомляє поліція.

    Разом із тим слідчі попередньо припускають, що 54-річний водій загинув не від удару, а від серцевого нападу. Нібито у чоловіка, який у машині їхав сам, зупинилося серце. Після цього некерована автівка виїхала за межі проїжджої частини та зіткнулася з деревом.

    За фактом відкрито кримінальне провадження, остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.

    Джерело: i-vin.info

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