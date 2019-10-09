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    У Вінниці арештували американця, який воював на Донбасі

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    Колишній американський військовий Крейґ Ленґ - У Вінниці арештували американця, який воював на Донбасі
    Колишній американський військовий Крейґ Ленґ
    Фото: Радіо Свобода

    Прокуратура наполягає на екстрадиційній перевірці підозрюваного

    Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для колишнього американського військового Крейга Ленга, скасувавши домашній арешт.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що у США Ленга звинувачують в розбої та умисному вбивстві двох людей у штаті Флорида у 2018 році. Адвокати американця наполягають, що віддавати Ленга в США не можна, бо він воював як доброволець на Донбасі, а у Сполучених Штатах йому загрожує смертна кара.

    Клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою подала прокуратура. Прокурор Олеся Тарадай наполягала на екстрадиційній перевірці та перебуванні Крейга в СІЗО.

    Під час розгляду справи головуючий суддя Анатолій Кривошея з’ясовував, чому американець перебуває в Україні, і чи не пов’язано його перебування із розшуком.

    Адвокати американця не бачать необхідності в його перебуванні під вартою, оскільки звинувачений, перебуваючи під домашнім арештом, виконував всі умови цілодобового домашнього арешту, вчасно з’являвся в суді. Захисники планують звернутися до Європейського суду з прав людини.

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