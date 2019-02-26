У Вінниці будуватимуть нову дорогу з освітленням



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Благоустрій міста триває

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради оголосив тендер на будівництво вулиці Проектної 12А (від перехрестя з вул. Проектної 16 до перехрестя з вул. Проектної 13) та ділянки вулиці Проектної 13 (від перехрестя з вул. Проектною 12А до перехрестя з вул. Проектною 12). Це має бути нова дорога біля індустріального парку в східній частині м. Вінниці. Очікувана вартість закупівлі 39,6 млн. гривень.

Оголошення про тендер опубліковано на Prozorro.

Будівництво планують проводити двома чергами: в квітні – листопаді 2019 року та квітні – листопаді 2020 року.

На зазначеній ділянці передбачено зробити дорогу, тротуари, велодоріжку, облаштувати вуличне освітлення, встановити дорожні знаки та нанести розмітку.

Джерело: vinnitsa.info