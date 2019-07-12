У Вінниці будують нову зону відпочинку по вулиці Волошковій



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У Вінниці тривають роботи по створенню зони відпочинку біля озера на вулиці Волошковій.

Проект реалізується в рамках Бюджету громадських ініціатив - конкурсу, де вінничани самі пропонують ідеї для розвитку міста.

Нова локація розташована на схилі, тому наразі його укріпили. У планах встановлення дитячих гірок та інших конструкцій для активного дозвілля.

Бюджет громадських ініціатив – це конкурс, завдяки якому у вінничан є можливість самим запропонувати ідеї для розвитку міста та проголосувати за них. Один з проектів, який переміг минулого року – благоустрій зони відпочинку для дітей на прибережному схилі озера по вулиці Волошковій. Наразі триває його реалізація.

Оскільки зона відпочинку на схилі, його укріпили, додатково завізши землю, зробили сходи. Зараз облаштовують схил георешіткою, яка допоможе утримувати ґрунт.

У планах – улаштування бетонних покриттів під гумові мати. Рельєф дозволить встановити дитячі гірки. Також тут буде огородження. Це дозволить створити облаштоване місце для проведення активного дозвілля та відпочинку дітей.

Джерело: Vinbazar