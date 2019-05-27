У Вінниці двоє чоловіків пограбували перехожого



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Триває слідство за даним правопорушенням

У Вінниці на вулиці Привокзальній двоє невідомих чоловіків напали на перехожого, побили його та відібрали барсетку з грошима та документами. За годину зловмисники були затримані патрульними поліцейськими.

Ситуація трапилась 24 травня. Близько 06.00 до поліції надійшло повідомлення від 46-річного жителя Вінницького району, який повідомив, що в обласному центрі на вулиці Привокзальній двоє чоловіків накинулись на нього та, застосувавши силу, відібрали барскетку з грішми та документами.

Протягом години поліцейські за описом потерпілого встановили та затримали осіб, причетних до цього злочину.

Затриманими виявились 34-річний та 25-річний жителі Вінниці. Правопорушників затримано в процесуальному порядку. Наразі поліція перевіряє затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 КК України (розбій). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Джерело: vinnitsaok.com.ua