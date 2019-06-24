  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці майже півсотні будинків залишились без води

    • Розсилка
    У Вінниці майже півсотні будинків залишились без води

    Відключено постачання гарячої води

    У Вінниці через проведення ремонтних робіт водопроводу та каналізації у 40 будинках не буде води. Вінницькі комунальники уточнюють, що відключення наразі стосується лише гарячого водопостачання.

    Як повідомила прес-служба «Вінницяміськтеплоенерго», станом на 10 годину, сьогодні, 24 червня 2019 року, тимчасово відключать гарячу воду в окремих житлових будинках міста.

    Отже, у зв’язку з пошкодженням мережі продовжуються ремонтні роботи за адресами:

    • вул. П.Тичини, 11, 13.
    • вул. Пушкіна, 19, 21.
    • вул. Єрусалимка, 8,
    • вул. С.Петлюри, 17,19,
    • вул. Магістратська, 80,
    • вул. Театральна, 3,
    • вул. І.Богуна, 1,
    • вул. Бевза,36,
    • вул. Чорновола, 3.
    • вул. Хлібна, 25,
    • вул. Стеценка, 3,5,
    • вул. Некрасова, 26,
    • вул. Київська, 172,
    • вул. Литвиненко-Вольгемут, 1,
    • вул. Кн. Коріатовичів,  28,
    • вул. Монастирська, 39.
    • вул. Хмельницьке шосе,11,21,22,
    • вул. Майбороди,5,7,9,9А,15,17,
    • вул. Д. Галицького,16,
    • вул. І. Миколайчука,6,6А,11,18,
    • пров. І. Миколайчука,6,
    • вул. Шевченка,5А,7,
    • вул. Константиновича,37,39,46,
    • вул. Г. Арабея,7.
    Читайте також
    Вінниця водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ