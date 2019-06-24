У Вінниці майже півсотні будинків залишились без води



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відключено постачання гарячої води

У Вінниці через проведення ремонтних робіт водопроводу та каналізації у 40 будинках не буде води. Вінницькі комунальники уточнюють, що відключення наразі стосується лише гарячого водопостачання.

Як повідомила прес-служба «Вінницяміськтеплоенерго», станом на 10 годину, сьогодні, 24 червня 2019 року, тимчасово відключать гарячу воду в окремих житлових будинках міста.

Отже, у зв’язку з пошкодженням мережі продовжуються ремонтні роботи за адресами: