У Вінниці майже півсотні будинків залишились без води
Відключено постачання гарячої води
У Вінниці через проведення ремонтних робіт водопроводу та каналізації у 40 будинках не буде води. Вінницькі комунальники уточнюють, що відключення наразі стосується лише гарячого водопостачання.
Як повідомила прес-служба «Вінницяміськтеплоенерго», станом на 10 годину, сьогодні, 24 червня 2019 року, тимчасово відключать гарячу воду в окремих житлових будинках міста.
Отже, у зв’язку з пошкодженням мережі продовжуються ремонтні роботи за адресами:
- вул. П.Тичини, 11, 13.
- вул. Пушкіна, 19, 21.
- вул. Єрусалимка, 8,
- вул. С.Петлюри, 17,19,
- вул. Магістратська, 80,
- вул. Театральна, 3,
- вул. І.Богуна, 1,
- вул. Бевза,36,
- вул. Чорновола, 3.
- вул. Хлібна, 25,
- вул. Стеценка, 3,5,
- вул. Некрасова, 26,
- вул. Київська, 172,
- вул. Литвиненко-Вольгемут, 1,
- вул. Кн. Коріатовичів, 28,
- вул. Монастирська, 39.
- вул. Хмельницьке шосе,11,21,22,
- вул. Майбороди,5,7,9,9А,15,17,
- вул. Д. Галицького,16,
- вул. І. Миколайчука,6,6А,11,18,
- пров. І. Миколайчука,6,
- вул. Шевченка,5А,7,
- вул. Константиновича,37,39,46,
- вул. Г. Арабея,7.