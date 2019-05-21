У Вінниці на чотирьох вулицях встановлять LED-світильники
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Про благоустрій міста
У Вінниці на кількох ділянках вулиць Академічна, Свідзінського, Горської та Загребельного реконструюють мережі зовнішнього освітлення.
Про це повідомив у «Фейсбук» міський голова Сергій Моргунов.
«Вулиці будуть освітлюватися сучасними LED-світильниками. Вони економніші та надійніші за традиційні вуличні ліхтарі. Всього у ході реконструкції на цих вулицях встановлять 104 нових світильники.
До речі, минулого року також працювали у цьому мікрорайоні по влаштуванню освітлення. 89 світлодіодних світильників встановили на вулицях Ярослава Мудрого, Квітневій та провулку Квітневому», - зазначено у публікації.
Джерело: vinnitsa.info