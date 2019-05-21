  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці на чотирьох вулицях встановлять LED-світильники

    • Розсилка
    У Вінниці на чотирьох вулицях встановлять LED-світильники

    Про благоустрій міста

    У Вінниці на кількох ділянках вулиць Академічна, Свідзінського, Горської та Загребельного реконструюють мережі зовнішнього освітлення.

    Про це повідомив у «Фейсбук» міський голова Сергій Моргунов.

    «Вулиці будуть освітлюватися сучасними LED-світильниками. Вони економніші та надійніші за традиційні вуличні ліхтарі. Всього у ході реконструкції на цих вулицях встановлять 104 нових світильники.

    До речі, минулого року також працювали у цьому мікрорайоні по влаштуванню освітлення. 89 світлодіодних світильників встановили на вулицях Ярослава Мудрого, Квітневій та провулку Квітневому», - зазначено у публікації.

    Джерело: vinnitsa.info

    Читайте також
    Вінниця благоустрій Сергій Моргунов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ