У Вінниці на мітингу з участю Порошенка сталися сутички



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Поліція затримала на мітингу у Вінниці трьох правопорушників Фото: Відділ комунікації поліції Вінницької області

Молодики застосували проти поліцейських газ дратівливої дії, піротехнічні засоби

У Вінниці 27 березня під час проведення масових заходів з участю президента Петра Порошенка поліція затримала трьох осіб, які застосували до поліцейських газ дратівливої дії, піротехнічні засоби, кидали в правоохоронців камінням.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що поліцейські забезпечували охорону громадського порядку під час зустрічі громадян з кандидатом в президенти України. На площі зібралося декілька тисяч мешканців міста та області.

«Для попередження конфліктних ситуацій з мітингувальниками, які вирушили на площу, працювала поліція діалогу. Після вчинення порушення громадського порядку трьох з них були затримані для недопущення подальшого розгортання конфлікту та загрози безпеці громадян», - заявили в поліції.

Повідомляється, що зловмисники затримані та доставлені у відділення поліції. Їхнім діям буде надана правова оцінка.

Як повідомляє Depo.Вінниця, у Вінниці перед анонсованою зустріччю в рамках перевиборчого турне кандидата в президенти Петра Порошенка сталась сутичка між молодиками з Нацдружин та поліцейськими.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську місцеві жителі протистояли представникам Нацдружин, які приїхали пікетувати зустріч президента України Петра Порошенка з виборцями.