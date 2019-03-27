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    У Вінниці на мітингу з участю Порошенка сталися сутички

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    <p>Поліція затримала на мітингу у Вінниці трьох правопорушників</p> - У Вінниці на мітингу з участю Порошенка сталися сутички

    Поліція затримала на мітингу у Вінниці трьох правопорушників

    Фото: Відділ комунікації поліції Вінницької області

    Молодики застосували проти поліцейських газ дратівливої дії, піротехнічні засоби

    У Вінниці 27 березня під час проведення масових заходів з участю президента Петра Порошенка поліція затримала трьох осіб, які застосували до поліцейських газ дратівливої дії, піротехнічні засоби, кидали в правоохоронців камінням.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Зазначається, що поліцейські забезпечували охорону громадського порядку під час зустрічі громадян з кандидатом в президенти України. На площі зібралося декілька тисяч мешканців міста та області. 

    «Для попередження конфліктних ситуацій з мітингувальниками, які вирушили на площу, працювала поліція діалогу. Після вчинення порушення громадського порядку трьох з них були затримані для недопущення подальшого розгортання конфлікту та загрози безпеці громадян», - заявили в поліції.

    Повідомляється, що зловмисники затримані та доставлені у відділення поліції. Їхнім діям буде надана правова оцінка.

    Як повідомляє Depo.Вінниця, у Вінниці перед анонсованою зустріччю в рамках перевиборчого турне кандидата в президенти Петра Порошенка сталась сутичка між молодиками з Нацдружин та поліцейськими.

    Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську місцеві жителі протистояли представникам Нацдружин, які приїхали пікетувати зустріч президента України Петра Порошенка з виборцями.

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