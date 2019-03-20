В Івано-Франківську на мітингу Порошенка місцеві протистояли «Нацдружинам»



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Поліція стала кордоном між сторонами конфлікту

Між місцевими і приїжджими виникла бійка

В Івано-Франківську місцеві жителі протистояли представникам «Нацдружин», які приїхали пікетувати зустріч президента України Петра Порошенка з виборцями. Про це йдеться на сторінці «Місто» у Facebook.

Як зазначається, між місцевими і приїжджими зав‘язалась бійка.

«Поліція стала кордоном між сторонами конфлікту», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня в Івано-Франківську «Нацдружини» знову влаштували сутички на мітингу Порошенка. Радикали прийшли на мітинг до приїзду Порошенка, коли на сцені виступав гурт «Тік». Представники «Нацдружин» принесли плакати «Свинарчуків за ґрати» (Свинарчук – колишнє прізвище бізнес-партнера президента Гладковського).

«Правоохоронці взяли пікетувальників у кільце та відтіснили від мітингу. Під час сутичок використовували сльозогінний газ», – йдеться у повідомленні.

Після цього правоохоронці вишикувались кордоном між протестувальниками та прихильниками Порошенка.

«Нацдружини» скандують: «Разом і до кінця». Прихильники президента відповідають: «Банду з міста».

Як відомо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.