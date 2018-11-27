У Вінниці перевірятимуть систему оповіщення



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Системи оповіщення перевіряється щомісячно

28 листопада з 13:55 до 15:00 у Вінниці буде проводитись технічна перевірка системи оповіщення з включенням електросирен сигнал («Увага всім»). Прохання до вінничан зберігати спокій та займатись повсякденними справами.

Вінницька обласна державна адміністрація проводитиме на території міста перевірку систем оповіщення. Технічна перевірка супроводжуватиметься включенням сирени тривалістю близько трьох хвилин.

Орієнтовно по місту спрацює більш як чотири десятки точок системи оповіщення. Городян просять не панікувати, зберігати спокій та займатися повсякденними справами. Читайте також Росія відкрила Керченську протоку – відео Вчора, 18:02

У Вінниці якість роботи такої системи перевіряється щомісячно, а з включенням електросирен – раз у рік. Чергове її тестування відбудеться 28 листопада. Тому людям, які у середу почують звуки сирени, не варто панікувати, адже це буде проста перевірка.

Разом з тим вінничани мають знати, що почувши звуки сирени (що означає сигнал «Увага всім») у будь-який інший день (крім 28 листопада) потрібно одразу включити телебачення або радіо, де буде можливість дізнатись, яка саме небезпека загрожує місту. Подібні оповіщення вінничани вже могли чути по телевізору, коли в місті були штормові попередження, сильні пориви вітру чи сильні грози.