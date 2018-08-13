У Вінниці під колеса авто потрапив хлопчик на самокаті



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Дитина раптово виїхала самокатом з території приватного будинку

У Вінниці в ДТП травмувався 5-річний хлопчик. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Автопригода сталась 11 серпня о 18 годині. Травмований хлопчик госпіталізований.

За попередньою інформацією, дитина раптово виїхала самокатом з території приватного будинку на проїжджу частину дороги та потрапила під колеса іномарки. За кермом автомобіль Volkswagen перебував 32-річний вінничанин.

Поліція з’ясовує усі обставини події.

За вісім місяців 2018 року на автошляхах Вінницької області стались 53 автопригоди за участі неповнолітніх, у яких 2 дитини загинуло та 55 травмувались.

Поліцією відкрито провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, на Вінниччині у вівторок у селі Нестерварка Тульчинського району підліток врятував семирічного хлопчика, який тонув разом з 52-річним чоловіком.