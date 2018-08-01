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    Новини

    На Вінниччині підліток врятував хлопчика

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    На Вінниччині підліток врятував хлопчика

    Хлопчик тонув разом із дідусем

    На Вінниччині у вівторок у селі Нестерварка Тульчинського району підліток врятував семирічного хлопчика, який тонув разом з 52-річним чоловіком. Тіло потонулого чоловіка наразі шукають водолази.

    Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    «Чоловік пішов купатися зі своїм 7-річним онуком, та зайшовши у воду, вони почали тонути. 15-річний юнак, який відпочивав біля водойми, побачивши, що люди потребують допомоги, побіг рятувати потопаючих. Хлопцеві вдалося врятувати малого, на жаль, дідусь потонув», - йдеться у повідомленні.

    Як уточнили у прес-службі відомства, наразі дитина перебуває у задовільному стані.

    Рятувальникам, які прибули на місце трагедії, тіло загиблого 52-річного чоловіка знайти не вдалося. Наразі його розшукують водолази головного управління ДСНС у Вінницькій області.

    Джерело: Укрінформ

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