У Вінниці планується замінити більше 4 км тепломереж



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Про реконструкцію тепломереж у 2019 році

У Вінниці триває реконструкція мереж теплопостачання та гарячого водопостачання. Наразі частину тепломережі замінено на ділянках трьох вулиць, на трьох об’єктах роботи тривають, ще на сімох – планується замінити труби до початку опалювального сезону. Загалом планується реконструювати 4,2 км мережі теплопостачання.

Реконструкція мереж теплопостачання виконується на тих ділянках, де найчастіше трапляються пориви. В рамках цих робіт старі труби замінюються на нові попередньоізольовані.

Загалом, в рамках підготовки до опалювального періоду, в місті заплановано виконати поточний ремонт 60 котелень, провести гідравлічні випробування 215,2 км труб та реконструкцію 4,21 км теплових мереж в двотрубному вимірі. Також протягом літа планується підготовка (поточний ремонт) 92 центральних теплових пунктів та 284 індивідуальних теплових пунктів.

Теплопостачальними підприємствами розроблено та затверджено графіки зупинок та ремонту котелень, центральних теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів та проведення гідравлічних випробувань теплових мереж.

Найбільші обсяги реконструкції заплановано виконати на теплових мережах від ЦТП-7/1 по проспекту Юності, 28; від ЦТП 7/2 по просп. Юності, 28 та від ЦТП-9/4 по вул. Стельмаха, 27 (19). На даний час по даним проектам проводяться тендерні процедури.